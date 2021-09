Un peu plus tôt dans la semaine, Shams Charania de The Athletic annonçait qu'il n'y avait aucune chance que Ben Simmons reste à Philadelphie et que ce n'était qu'une question de temps. Face à l'absence d'une offre satisfaisante pour les Sixers, on commençait à sentir poindre une situation à la James Harden, avec un joueur star coincé dans une franchise où régnerait une ambiance pesante à la reprise. L'Australien n'a visiblement pas envie d'en arriver là.

Selon Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, Ben Simmons a officiellement annoncé à la direction des Sixers qu'il n'avait aucune intention de se rendre au training camp de l'équipe, même si cela doit le pénaliser financièrement. Alors que le contact direct était rompu entre Simmons et le front office (qui discutait uniquement avec Rich Paul), une réunion aurait eu lieu à Los Angeles entre les différentes parties. Le meneur All-Star y aurait alors rapidement indiqué à tout le monde qu'il exigeait un trade rapide, sans quoi il ne se présenterait plus à Philadelphie jusqu'à nouvel ordre.

Cette issue est finalement logique quand on repense au manque de soutien franc dont ont fait preuve Doc Rivers, Joel Embiid et les dirigeants au sortir de playoffs où Ben Simmons a vécu des moments compliqués. Il était devenu clair que la relation entre le n°1 de la Draft 2016 et les Sixers aurait du mal à être réparée.

Ben Simmons se rapproche de la sortie à Philadelphie, mais quand ?

Le problème reste néanmoins le même dans ce dossier. Philadelphie est - là aussi assez logiquement - exigeant quant à la contrepartie souhaitée. Ben Simmons est un All-Star sous contrat et encore assez jeune. Le brader n'aurait aucun sens. Il faudra néanmoins trouver un juste milieu pour que les prétendants que sont les Sacramento Kings, les Minnesota Timberwolves et quelques autres qui préfèrent pour le moment opérer en silence, ne soient convaincus de passer à l'action.

Ben Simmons a beau avoir des lacunes sur la ligne des lancers et lorsqu'il s'agit de shooter, il n'en reste pas moins un joueur au talent presque incomparable en matière de playmaking et de défense à ce poste en NBA. Il est, qui plus est, sous contrat jusqu'en 2025, après une saison à 15.9 points, 8.1 rebonds et 7.7 passes.

La rumeur dit qu'il souhaite une équipe californienne, mais il semble compliqué pour les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers de passer à l'action. Restent donc les Kings, prétendants évidents, et... les Golden State Warriors. Ces derniers ont quelques atouts intéressants dans l'optique d'un trade, notamment les joueurs récemment draftés au 1er tour et Andrew Wiggins, mais pas sûr que cela intéresse franchement le contender qu'est Philadelphie.

