Ben Stiller prépare le documentaire ultime sur les Knicks

Ben Stiller, immense fan de la franchise, a dévoilé être en préparation d'une série documentaire sur les Knicks. On vous en dit plus.

Ben Stiller a annoncé ce jeudi une nouvelle qui va ravir les fans de New York sur son compte X (Twitter). L'acteur américain va réaliser une série documentaire sur sa franchise de cœur, les Knicks, en collaboration avec la société de production A24, HBO et la NBA.

Couldn’t be more excited to make this doc with @a24 and @hbo about the NY KNICKS!!!!!!#LETSGOKNICKS pic.twitter.com/1hMzcShybU — Ben Stiller (@BenStiller) June 17, 2026

Si les détails ne sont pas encore connus, on sait qu'un synopsis a été transmis à A24 et que le documentaire ne reviendra pas seulement sur le parcours vers le titre, mais sur bien plus que ça. En effet, la série retracera plusieurs décennies d'histoire, des années 1990 jusqu'au sacre de 2026.

Elle s'attardera notamment sur l'histoire, la culture et l'héritage de la mythique franchise des New York Knicks. La série reviendra également sur le travail accompli pour retrouver les sommets 53 ans après le dernier titre.

Invité dans le podcast Roommates, animé par Josh Hart et Jalen Brunson, Ben Stiller est revenu plus longuement sur le projet :

"J'ai évidemment filmé quelques séquences avec mon téléphone. {...} Mais le projet portera sur toutes les époques des Knicks, et cette équipe marque l'aboutissement d'un long travail. C'est vraiment excitant. C'est génial d'avoir eu un accès aussi privilégié à l'équipe."

Un accès privilégié qui devrait permettre de découvrir des images inédites. A24 a confirmé que le documentaire offrira "un accès sans précédent à la NBA".

Si l'annonce ravit les supporters, elle n'est finalement pas si surprenante. C'est un projet que beaucoup attendaient et sur lequel de nombreux fans spéculaient en voyant Stiller filmer aussi souvent lors des matchs des Knicks.

Acteur notamment dans La Nuit au musée, Mary à tout prix ou encore Zoolander, Ben Stiller est un fan des Knicks depuis son enfance et un habitué des tribunes du Madison Square Garden depuis des décennies.

Pendant toutes ces années, il a eu l'occasion de capturer des centaines d'images avec son téléphone, dont certaines ont fait le tour des réseaux sociaux lors du Game 5 des Finals, jour de gloire pour les Knicks.

Mais le projet est loin d'être terminé, il ne fait que commencer :

"On va probablement tourner un peu plus la saison prochaine. On va travailler dessus tout au long de l'année."

Aucune date de sortie n'a encore été dévoilée, mais les supporters des Knicks devraient se régaler.