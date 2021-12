La NBA a beau ne pas être une petite entreprise, elle ne connaît visiblement pas la crise… ou en tout cas elle est bien déterminée à ne jamais la connaître. La grande Ligue vient en effet d’annoncer qu’elle autoriserait désormais les franchises à ajouter (et donc à monnayer) de nouveaux logos de sponsors sur leurs tenues.

Après les jerseys, ce sont désormais les vestes et t-shirts d’échauffement qui pourront être agrémentés d’écussons représentant le logo des partenaires de chaque équipe. Chaque franchise aura d’ailleurs le droit de renégocier ces nouveaux emplacements avec leur sponsor actuel ou de passer de nouveaux partenariats avec une marque différente. Tous les nouveaux accords devront en revanche être validés par la ligue.

Un cahier des charges très précis encadre d’ailleurs le processus. Les nouveaux patches devront mesurer 7 cm par 7 cm et pourront être placés sur la manche droite ou sur le côté gauche de la poitrine, en face du logo de l’équipe (ok, on en a un peu rajouté sur l’image de cette news, mais c’est parce qu’on a été traumatisé pendant des décennies par les pubs sur les maillots de Pro A, il faut nous comprendre).

La NBA se félicite des revenus supplémentaires qui ont pu être générés par le programme de sponsoring depuis son lancement durant la saison 2017-2018 et qui a généré entre 5 et 10 millions de dollars pour certaines équipes chaque saison et jusqu’à 20 millions pour les Warriors et les Lakers. On imagine donc que ce type de partenariats n’en est qu’à ses débuts…

