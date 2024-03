Bilal Coulibaly encensé par son coach : “Il grandit à chaque match”

Bilal Coulibaly était titulaire cette nuit avec Washington contre Chicago. Malgré la défaite, le Français a sorti un match plus offensif que ces derniers temps, avec 15 points et 8 rebonds, en plus d'effectuer comme à son habitude de très bonnes séquences défensives. Brian Keefe, son coach depuis le renvoi de Wes Unseld Jr, a tenu à souligner sa satisfaction à l'égard du jeune tricolore après la rencontre.

"Je trouve que Bilal grandit à chaque match. Il est toujours actif, encore 8 rebonds ce soir, avec 8 passages sur la ligne des lancers et de bonnes coupes. Il a fait du bon boulot pour défendre sur DeMar DeRozan alors que c'était sa première fois contre lui et qu'il est difficile à défendre. On le voit grandir à chaque fois depuis qu'il est titulaire et je suis vraiment content de lui".

Cette saison, Bilal Coulibaly tourne à 8.4 points, 4.1 rebonds et près d'un contre et une interception par match, en 27 minutes de moyenne.