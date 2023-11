La preuve chiffrée que Bilal Coulibaly est l’un des jeunes joueurs qui a le plus d’impact

9e défaite en 11 matches pour les Washington Wizards, battus par les Dallas Mavericks la nuit dernière. La franchise de D.C. continue de s'enfoncer mais Bilal Coulibaly s'affirme comme un joueur essentiel de la rotation. Une stat va d'ailleurs dans ce sens, c'est le ON/OFF, soit la différence de points pour une équipe quand un joueur est présent ou non sur le terrain. Le Français est le premier de la catégorie parmi les joueurs de 22 ans et moins.

Most impactful players under 22 years old so far: (sorted by on/off net differential): 1. Bilal Coulibaly: +17.7

2. Jalen Johnson: +15.1

3. Anthony Black: +12.4

4. Dereck Lively II: +11.1

5. Mark Williams: +8.5 pic.twitter.com/WEFGv9i4my — #InSnyderWeTrust (@dlee4three) November 15, 2023

Alors, attention, il est important de nuancer cette stat. Parce qu'elle est forcément relative à la production des autres joueurs quand Coulibaly n'est pas sur le parquet par exemple. Les Wizards sont tellement mauvais qu'il en devient difficile de faire pire. Le rookie a aussi eu de nombreuses minutes dans le garbage time, moment où l'équipe adverse ne se préoccupe plus forcément du match. Mais à l'œil nu, son impact reste palpable. Son activité en défense est excellente et il met de plus en plus de tirs.

Watch Bilal Coulibaly here pic.twitter.com/Lt5G40CV05 — Brett Usher (@UsherNBA) November 16, 2023

Bilal Coulibaly tourne à 8,4 points, 52% aux tirs, 47% à trois-points, 4,1 rebonds et 1 steal depuis le début de la saison.