Bilal Coulibaly a subi une opération vendredi pour réparer une rupture ligamentaire au pouce droit. Le début de sa saison régulière NBA semble compromis.

Bilal Coulibaly a été opéré d'un ligament déchiré au pouce droit. Cette blessure a été révélée à la fin de l'EuroBasket. Les médecins et la franchise estiment qu’il manquera certainement les premiers matchs de la saison régulière NBA. Aucun calendrier de reprise précis n’a encore été communiqué.

Cette blessure s’ajoute à un historique déjà chargé pour Bilal Coulibaly. Lors de sa saison rookie, il avait terminé prématurément à cause d’une fracture du poignet. En seconde année, c’est une blessure aux ischio-jambiers qui l’avait écarté de la fin de saison en mars 2025. La saison dernière, il a joué 59 matchs avec les Wizzards comme titulaire pour 12,3 points, 5 rebonds et 3,4 passes décisives par match.

Malgré cette blessure, Coulibaly avait contribué avec la sélection française lors de l’EuroBasket, mais ses statistiques offensives avaient chuté sur les trois dernières rencontres : seulement 9 points au total sur ces 3 matchs.

Cette absence initiale crée un dilemme pour les Wizards, qui comptaient sur la progression de Coulibaly cette saison. Pour compenser, la rotation à l’aile pourrait donner plus de temps de jeu à des joueurs comme Kyshawn George, ou au nouveau promu Cam Whitmore.

En seulement deux saisons NBA, Bilal Coulibaly s’est imposé comme l’un des grands espoirs du basket français. Drafté en 7e position par Indiana en 2023 puis immédiatement transféré à Washington, il s’était déjà fait remarquer à l’époque comme l’un des jeunes les plus prometteurs de sa génération. Aux côtés de Victor Wembanyama, il incarne cette nouvelle vague de talents français qui attire l’attention de toute la NBA.

Sa marge de progression reste considérable. Longiligne (2m01 pour une envergure de 2m18), Coulibaly est capable de défendre sur plusieurs positions et de créer en transition. Son sens du jeu et son activité défensive lui valent des comparaisons flatteuses, et les Wizards comptent sur lui comme pierre angulaire de leur reconstruction. En équipe de France, il est vu comme un potentiel cadre à long terme, destiné à jouer un rôle majeur dans les compétitions internationales aux côtés des autres jeunes stars tricolores.

Bilal Coulibaly : êtes-vous inquiet pour son futur en NBA ?