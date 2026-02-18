Bill Simmons détaille « la décision la plus importante de la carrière d’Adam Silver »

Après des débuts presque idylliques aux premières années de son mandat de commissionnaire, Adam Silver s’est vite fait un nom alors qu’il passait pourtant derrière le légendaire David Stern. Mais tous les scandales liés aux paris sportifs, l’échec de différentes formules du All-Star Game, les audiences en baisse, le load management et le tanking, le boss de la NBA se retrouve désormais en première ligne avec plusieurs dossiers chauds à traiter. Ces actions ou ces inactions sont de plus en plus scrutées. Bill Simmons pense même que le dirigeant arrive maintenant à un tournant dans son règne à la tête de la ligue.

« Il fait face à la décision la plus importante de sa carrière. Il doit convaincre deux groupes différentes, deux groupes pas faciles à convaincre, que la saison doit être plus courte en leur exposant toutes les raisons qui expliquent pourquoi c’est le cas mais aussi quelques ajustements qui permettraient de quand même générer plus d’argent. Je pense qu’organiser plus de matches à l’international peut aider. Mettre des grosses affiches en fin de saison. Ils ne renonceraient même pas à des sommes complètement folles. Bien sûr que c’est beaucoup d’argent pour nous mais pour ces gars-là… on parle de 70 ou 72 matches donc 10, 11% de moins. Je pense que ça vaut le coup. La ligue serait en meilleure santé et ça, au bout du compte, ça engendrait plus d’argent », confie le journaliste.

« Non seulement ils vont laisser la saison à 82 matches mais en plus ils vont ajouter deux franchises et encaisser 14 milliards de plus. Et donc maintenant on va avoir deux équipes de plus qui tankent. Ils feraient mieux d’avoir cette conversation difficile qui consiste à se dire que ce serait préférable de faire déménager deux franchises si vraiment on aime tant que ça ces deux marchés [Seattle et Las Vegas]. »

Une saison plus courte entraînerait forcément un peu moins de load management et de tanking, sans pour autant éradiquer complètement ces problématiques. Le calendrier serait plus aéré et le risque de blessure un peu moins important. Le produit serait probablement de meilleure qualité. Mais avec Adam Silver, la NBA suit généralement le chemin de l’argent.