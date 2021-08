Blake Griffin a eu du mal à regarder le sacre des Bucks…

Après ses difficultés aux Detroit Pistons, Blake Griffin a renforcé les Brooklyn Nets en cours de saison. De retour à un niveau intéressant, l'intérieur visait clairement le titre avec cette équipe. Sauf que les blessures ont sérieusement diminué l'effectif à la disposition de Steve Nash.

Et en Playoffs, les Nets ont subi la loi des Milwaukee Bucks (3-4) dans un Game 7 étouffant. Par la suite, la franchise du Wisconsin a écarté les Atlanta Hawks (4-2) puis les Phoenix Suns (4-2) pour remporter le trophée Larry O'Brien.

Un sacre qui a donné de gros regrets à Griffin...

"Quand cette série a débuté, je me suis que le vainqueur allait disputer les Finales. Ils se sont bien débrouillés face à nous. Bien sûr, les absences ont été difficiles pour nous. C'était bizarre de voir que nous avions réussi à les emmener jusqu'au Game 7, malgré des blessures, et après ils... ils n'ont pas forcément géré tout le monde facilement.

Mais ils ont gagné en six matches, même avec Giannis blessé, dans la série suivante et ont enchaîné quatre victoires consécutives sur les Suns. Donc, oui, c'est toujours difficile. On est toujours assis là et on se dit : 'si seulement on avait réalisé cette chose en plus'.

Mais cela arrive chaque saison. Il s'agit juste d'une motivation supplémentaire pour revenir plus fort et plus concentré", a partagé Blake Griffin devant les médias.