Le résultat de la nuit en NBA

Milwaukee Bucks @ Brooklyn Nets : 115-111, après prolongation

- Les autres games 7 de ces playoffs NBA 2021 vont devoir se lever de bonne heure pour procurer autant de sensations fortes que ce Brooklyn-Milwaukee, achevé samedi sur une qualification des Bucks pour la finale de Conférence Est. Jamais auparavant, dans l'histoire de la ligue, un game 7 ne s'était achevé en prolongation. Jamais non plus, un joueur n'avait marqué autant de points dans un game 7 que Kevin Durant (48 points). Jamais, enfin, une équipe n'aura manqué la qualification à cause d'une taille de pointure en trop.

Car en effet, sur le shoot somptueux sur lequel Kevin Durant a envoyé Brooklyn en prolongation à une seconde la fin du 4e quart-temps, la superstar des Nets a très légèrement mordu la ligne à 3 points. Sa grimace au moment de réaliser qu'il a "seulement" décroché l'overtime, en disait long. "KD" était épuisé après un nouveau match dantesque (48 points, 9 rebonds, 6 passes) dont il est ressorti complètement épuisé. A bout de forces, le double MVP des Finales n'a pas eu la force de plier l'affaire en prolongation, alors que les Nets ont eu plusieurs possessions pour faire le trou.

Le dernier tir de KD, presque au buzzer, aura d'ailleurs fini en airball, autant à cause de la défense de Jrue Holiday que de l'immense fatigue ressentie par Durant.

