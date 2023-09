Blake Griffin : vers la retraite ou un dernier tour chez les Celtics ?

À 34 ans, Blake Griffin n’a plus grand-chose du joueur qu’il était dans ses meilleures années. Son temps de jeu diminue chaque année et la retraite se rapproche inexorablement. Toujours libre de tout contrat, l’ailier ne s’est pas encore décidé quant à son futur.

Selon Adam Himmelsbach du Boston Globe, il semblerait que les Celtics soient ouverts au retour du sextuple All-Star au sein de leur effectif. Forte présence dans le vestiaire la saison dernière, son passage à Boston a été apprécié, avec 16 titularisations malgré un faible temps de jeu (13,9 minutes par match). Mais son retour dans la franchise « apparaît peu probable », toujours d’après Himmelsbach.

Blake Griffin est actuellement en pleine « réflexion sur son avenir » — quoi que cela veuille dire. Cette période de questionnement peut signifier qu’il recherche une situation sportive plus favorable, lui qui n’a joué que six minutes lors de la campagne de playoffs des Celtics. Ou bien, il considère peut-être la retraite.

Après avoir subi plusieurs blessures aux genoux, l’ancienne star des Clippers a perdu son explosivité caractéristique. Bien qu’il ait su s’adapter pendant un certain temps à Detroit, son déclin physique est de plus en plus évident. Il ne serait guère surprenant de le voir mettre un terme à sa carrière, après 13 ans en NBA.

