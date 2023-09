Un an et trois mois après son départ de Philadelphie, Danny Green fait son retour, dans l'espoir d'apporter expérience et sérieux au vestiaire des Sixers.

Malgré le flou qui entoure la situation de James Harden, les Sixers travaillent pour renforcer leur effectif 2023-2024 dans l'espoir de contenter Joel Embiid. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Danny Green a ainsi signé pour un an avec Philadelphie. Ce n'est évidemment plus un move majeur, puisque Green, 36 ans, n'a joué que 11 matches la saison dernière entre Memphis et Cleveland, au sortir d'une grave blessure au genou avec ces mêmes Sixers lors des playoffs 2022.

En revanche, Danny Green va apporter son expérience et sa présence dans le vestiaire, lui dont les rapports avec Joel Embiid et le nouveau coach Nick Nurse sont excellents. Le triple champion NBA (avec San Antonio, Toronto et Los Angeles) est l'un des trois seuls joueurs en activité en NBA à avoir joué au moins un match des playoffs tous les ans depuis 2011, en compagnie de James Harden et Chris Paul.

Dans l'idée où il pourrait réellement contribuer sur le terrain, les Sixers se féliciteront aussi d'avoir dans leurs rangs le troisième joueur le plus prolifique en NBA depuis 2009 en ce qui concerne les paniers à 3 points dans le corner, derrière PJ Tucker et Trevor Ariza.

