À six jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Bleus ne sont pas prêts. Leur préparation s’est conclue ce dimanche par une quatrième défaite consécutive face à l’Australie (82-83), qui a mis en lumière le travail restant à l’équipe avant le début de la compétition.

Le lay-up de Dyson Daniels, qui a offert la victoire à l’Australie à deux secondes de la fin, est la conclusion parfaite de cette préparation. L’ailier a pris de court la défense française, effaçant Nando de Colo sans difficulté pour marquer sous le panier, une action qui synthétise superbement l’état des Bleus à l’approche de la compétition.

Des ajustements majeurs sont nécessaires avant le premier match de poule contre le Brésil, samedi prochain. Les cadres de l’équipe en ont conscience. « Il nous reste six jours. On n’a pas rassuré le public, mais on a déjà été dans cette situation auparavant et on a su réagir », a tempéré Nicolas Batum au micro de La Chaîne L’Équipe, en référence à la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 où la France avait décroché la médaille d’argent. « Il faut que le groupe reste ensemble. Les choses sérieuses commencent. »

La crise du secteur extérieur

Certaines choses n’ont pas changé lors des derniers matches, et c’est à double tranchant. En premier lieu, les Bleus ont encore perdu trop de ballons (22) et ont montré une défense poreuse à l’extérieur.

Si leurs deux intérieurs titulaires n’ont pas marqué le moindre point en 36 minutes cumulées, verrouillés par Victor Wembanyama et Rudy Gobert, l’Australie a pu compenser de l’autre côté. Les Français se sont laissés marcher dessus par un Patty Mills de 35 ans, auteur de 24 points à 10/16 aux tirs en 29 minutes, et un Josh Giddey surprenant (20 points à 7/16 aux tirs et 4/8 à trois points).

En attaque, le secteur extérieur n’a pas été beaucoup plus convaincant. Evan Fournier (5 points à 2/6 aux tirs et 4 ballons perdus) n’est toujours pas au niveau. Nando de Colo, qui a énormément apporté à la création sur ses 18 minutes de jeu, présente de grandes lacunes défensives et apporte peu au scoring. Albicy, Ntilikina et Strazel ne représentent pas de bien meilleures options. C’est la crise.

Le match se serait certainement terminé autrement avec moins de ballons perdus si facilement. Si Giddey avait été davantage défendu sur certaines de ses huit tentatives à trois points. Si Jack McVeigh n’avait pas eu le champ libre pour marquer au buzzer du troisième quart-temps. Si un joueur plus mobile que de Colo avait défendu Dyson Daniels sur sa dernière action. Ces erreurs sont trop nombreuses pour désigner des Bleus comme des candidats crédibles à la médaille d’or à la fin de cette préparation.

Victor Wembanyama et une lueur d’espoir pour les Bleus

Tout n’est pas à jeter dans la performance des Bleus. Confirmant la tendance de ces six matches amicaux, Victor Wembanyama a de nouveau terminé comme le meilleur marqueur de l’équipe, avec 17 points. Omniprésent, il a pris les rênes en attaque et a rempli son rôle essentiel en défense, tel que le suggèrent ses 12 rebonds et 8 passes décisives, malgré 4 ballons perdus. Il continue de s’imposer comme le cœur et les poumons du groupe de Vincent Collet, comme en témoigne le choix du coach qui lui a laissé le dernier tir de la rencontre.

Guerschon Yabusele, l’une des grandes satisfactions de cette préparation, a également brillé avec 10 points à 2/5 aux tirs. Nicolas Batum a apporté un renfort précieux sur ses 23 minutes, marquant 12 points à 4/5 à trois points — cumulant, malheureusement, lui aussi 4 pertes de balle. Au-delà même de Wembanyama, le secteur intérieur a pu dérouler son jeu avec Rudy Gobert (8 points à 4/5 aux tirs et 7 rebonds) et Mathias Lessort (6 points à 3/6). La raquette française a finalement su exploiter son avantage de taille, dominant les Australiens au rebond offensif (12 à 7), attaquant le cercle avec des alley-oops et des coupes.

Ces quelques éclaircies laissent une petite place à l’espoir pour les Jeux Olympiques. « Nous ne sommes pas prêts, mais nous le serons dans six jours », a affirmé Victor Wembanyama. « Il n’y a vraiment aucune inquiétude. On a fait le choix d’avoir une préparation dure, et je pense que ce qui est très positif c’est qu’on a une grande marge de progression. Donc je ne m’en fais pas du tout et je sais qu’on sera prêt le jour J. »

