Boban Marjanovic va se mettre à tirer à 3, la NBA en PLS

Les Dallas Mavericks voulaient entourer Luka Doncic d’une « licorne » en faisant venir Kristaps Porzingis dans le Texas. On entend par là un intérieur super polyvalent capable de punir des plus petits dessous ou de tirer de loin. En réalité, ce n’est peut-être pas le Letton qui remplira ce rôle. En effet, Boban Marjanovic semble prêt à assumer un nouveau statut. Et donc à dégainer derrière l’arc.

Boban on his 🔥 3-point shooting:

“They throw me the ball. They believe. They saw me in practice how I shoot, and I was like, ‘OK, let’s do it. Let’s try it.’ And they go in, and I was like, ‘yes! Yes! I’m so happy with myself!’” pic.twitter.com/Xg97M3vrfo

— Callie Caplan (@CallieCaplan) October 7, 2021