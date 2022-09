Bojan Bogdanovic, un cador de l’Ouest déjà à l’offensive

Le Utah Jazz a lancé une grande reconstruction sur cette intersaison. Ainsi, la franchise de Salt Lake City a sacrifié Rudy Gobert et Donovan Mitchell afin de récupérer de nombreux atouts. Et d'autres joueurs, comme Bojan Bogdanovic, risquent également de partir dans les prochaines semaines.

En effet, l'ailier de 33 ans ne correspond plus au projet mené par le Jazz. Et avec son profil, le Croate dispose d'une grosse popularité sur le marché en NBA. Sans surprise, plusieurs prétendants aimeraient le récupérer, on pense notamment aux Los Angeles Lakers.

Mais selon les informations du journaliste de l'Arizona Sports John Gambadoro, les Phoenix Suns ont lancé une offensive sur ce dossier ! Dans la foulée du trade de Mitchell aux Cleveland Cavaliers, la formation de l'Arizona a noué le contact.

Et très clairement, le natif de Mostar ne sera pas retenu. Mais logiquement, le Jazz va faire grimper les enchères pour obtenir le meilleur package possible. Il ne faut pas oublier qu'un deal sera tout de même complexe à monter en raison du salaire de Bojan Bogdanovic : 19 millions de dollars sur la saison à venir.

Mais il s'agit effectivement d'une belle idée pour des équipes ambitieuses...

Utah Jazz : nouvelle ère, nouvel effectif ?