Les Lakers surveillent avec attention deux vétérans du Jazz

La cible prioritaire des Los Angeles Lakers n'est plus d'actualité : Kyrie Irving va rester aux Brooklyn Nets. Et désormais, une question se pose : comment les Angelenos vont parvenir à se renforcer ? On le sait, Rob Pelinka se montre très actif pour renforcer l'effectif à la disposition de l'entraîneur Darvin Ham.

Le dirigeant s'est engagé auprès de LeBron James, récemment prolongé, pour lui garantir une équipe compétitive. Visiblement prêt à sacrifier les picks au premier tour de la Draft (2027 et 2029), Pelinka risque de passer à l'offensive dans les prochaines semaines.

Et si un deal majeur, avec un départ de Russell Westbrook, reste envisageable, d'autres mouvements, à la marge, sont également étudiés. Ainsi, d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les Californiens surveillent, avec une grande attention, l'évolution de la situation du Utah Jazz.

Il ne s'agit pas d'un secret, la franchise de Salt Lake City a entamé une véritable reconstruction. Après le trade de Rudy Gobert, Donovan Mitchell se trouve également sur le départ. Logiquement, avec le nouveau projet, plusieurs vétérans vont se diriger vers la sortie.

Et chez les Lakers, on aimerait bien récupérer le meneur Patrick Beverley et l'ailier Bojan Bogdanovic. Pour un prétendant au titre NBA, il s'agit de deux joueurs intéressants pour compléter un groupe. Los Angeles se tient donc prêt à bondir sur la moindre opportunité.

