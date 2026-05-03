Boston à 3 pts : la stat qui fait mal

La philosophie des Boston Celtics autour du tir à 3 pts a cette fois été un problème. Boston est sorti au 1er tour.

Les Boston Celtics ont aussi perdu cette série face aux Philadelphia 76ers à cause d’eux-mêmes. Sur leurs quatre défaites, les Celtics ont continué à vivre presque exclusivement derrière l’arc, malgré une adresse en berne devenue impossible à ignorer. Résultat : un cumul de 49 tirs primés réussis sur 179 tentés, soit seulement 27,4 %. À ce niveau de compétition, difficile de survivre avec un tel rendement.

Le plus frappant reste l’absence d’ajustement. Tout au long de la saison régulière, le volume à 3 points de Boston a été une force, capable d’étirer les défenses et de créer des écarts rapides. Mais en playoffs, quand les possessions ralentissent et que chaque détail compte, cette dépendance peut devenir un piège. Les Celtics se sont souvent obstinés à prendre les mêmes tirs, sans assez varier avec du jeu intérieur, des coupes ou davantage d’attaques vers le cercle.

Face à une équipe de Philadelphie disciplinée et physique, cette rigidité offensive s’est payée cash. Quand l’adresse disparaît, il faut trouver d’autres solutions. Boston ne l’a pas assez fait, et cette série en est la preuve.