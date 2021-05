Les Celtics, l’équipe qui se fait malmener par les cancres de la NBA

Quelle saison galère pour les Boston Celtics. La franchise du Massachussetts aspirait à jouer les premiers rôles après avoir disputé les finales de Conférence dans la bulle en octobre dernier. Mais rien ne se passe comme prévu. Et avec la blessure de Jaylen Brown, indisponible pour le reste de la saison, la situation est de plus en plus compliquée pour Evan Fournier et ses partenaires.

Ils vont être contraints de disputer le play in pour arracher leur qualification pour les playoffs. Mais ils n’arrivent clairement pas dans une bonne dynamique. La preuve avec les derniers résultats des joueurs de Brad Stevens. Ils ont notamment perdu contre le Thunder et les Cavaliers (94-102) hier soir.

Et c’est assez honteux. Parce que personne ne perd contre ces équipes là en NBA depuis un moment. Oklahoma City n’a plus gagné depuis le 31 mars derniers… et donc un duel contre les Celtics. Quant à Cleveland, la franchise de l’Ohio restait sur 11 défaites de suite avant de battre Boston cette nuit. En gros, depuis le 23 avril dernier, le Thunder et les Cavaliers affichaient un bilan bien dégueulasse de 2 victoires pour 21 défaites. Et donc deux victoires contre les Celtics.

