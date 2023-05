Les Boston Celtics ont le meilleur lineup des playoffs

Boston n’est plus qu’à une défaite de l’élimination. Mais après deux victoires consécutives face au Heat en finales de Conférence, les Celtics peuvent encore y croire. Si les Verts sont encore en course à ce stade, c’est notamment parce qu’ils peuvent compter sur le lineup le plus efficace des playoffs.

Podcast : Les Celtics y croient, la France se prive de Marine Johannès

Marcus Smart, Malcolm Brogdon, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford : voilà la liste des invités. Ensemble, ces cinq joueurs affichent un différentiel de +31,7 en moyenne (points marqués — points encaissés sur 100 possessions), d’après les données de Cleaning the Glass, sans compter le garbage time. C’est mieux que le cinq majeur articulé autour de Stephen Curry (+19,8), sacré champion l’année dernière. Mieux que celui des Suns avec Kevin Durant, Devin Booker et Chris Paul (+12,2) ou que n’importe quel autre lineup de la NBA depuis le début de la postseason.

Une superbe attaque, une défense encore meilleure

En attaque, ce groupe fait des ravages et inscrit 122,8 points pour 100 possessions. Seuls les titulaires des Nuggets, avec un Nikola Jokic historique et un Jamal Murray incandescent, sont plus redoutables (123,9). Les Celtics font partie des équipes les plus adroites de la ligue, mais ils ont tendance à perdre un peu trop de ballons, ce qui les pénalise dans le classement.

La différence est avant tout défensive. Avec ces joueurs sur le terrain — dont Marcus Smart, défenseur de l’année 2022 —, Boston n’encaisse que 91,1 points pour 100 possessions. Ils se retrouvent loin devant les Knicks de Tom Thibodeau (94,2) et les Lakers portés par Anthony Davis (97,1). Aucun lineup ne couvre aussi bien les tirs adverses, le secret de la réussite de cette équipe.

Jaylen Brown n'a jamais senti Boston aussi uni

Paradoxalement, cet alignement n’est pas celui que Joe Mazzulla utilise le plus souvent (171 possessions). Derrick White est plus souvent à la place de Malcolm Brogdon (412 possessions) pour des questions d’équilibre dans la rotation. Ces chiffres, pris sur un plus faible échantillon que la plupart des cinq majeurs adverses, sont donc à prendre avec des pincettes : maintenir un tel niveau pendant toute une rencontre est a priori impossible.

Mais ce cinq, tourné autour de Jayson Tatum et Jaylen Brown, est l’une des principales raisons pour lesquelles les Celtics sont en finales de Conférence.

