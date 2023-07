Malcolm Brogdon, qui a bien failli être transféré par les Celtics plus tôt cet été, n’est plus disponible.

Le Celtics semblent en avoir fini, dans les grandes lignes, sur le marché des transferts. Dans des discussions plus tôt cet été, Malcolm Brogdon ne devrait finalement pas quitter Boston. La franchise a clairement indiqué à au moins une équipe rivale qu’ils n’étaient pas intéressés à l’idée de se séparer du Sixième homme de l’année, selon Steve Bulpett.

Plutôt que Marcus Smart, c’est initialement Brogdon qui devait être envoyé dans le trade de Kristaps Porzingis. Si un problème médical n’avait pas forcé les Clippers à mettre un terme aux négociations, cet échange se serait certainement concrétisé. Mais à ce stade de l’intersaison, transférer le meneur n’est plus une option.

Les Celtics le considèrent comme un joueur clé de l’effectif. Ils estiment avoir besoin de lui pour équilibrer leur groupe, à côté de Derrick White qui est le seul autre poste 1 fiable de l’équipe à l’heure actuelle.

Malcolm Brogdon et les Celtics, un mariage réussi

Ce n’est pas parce que Boston a tenté de transférer Malcolm Brogdon que celui-ci n’est pas désiré. Ils semblaient simplement très déterminés à l’idée de rééquilibrer leur roster en allant chercher Porzingis, pour lequel ils ont fini par sacrifier Smart, défenseur de l’année en 2021-2022 et véritable âme de l’équipe. En premier lieu, le front office de Brad Stevens ne souhaitait se débarrasser d’aucun des deux extérieurs.

Il sort d’un exercice à 14,9 points et 3,7 passes par rencontre, à 48,4 % aux tirs, dont 44,4 % à trois points. Troisième meilleur marqueur de l’équipe derrière Jayson Tatum et Jaylen Brown — cinquième en playoffs avec un pépin physique et un temps de jeu réduit —, il s’est imposé comme une pièce centrale d’un collectif bien huilé.

La gravité de sa blessure au coude demeure cependant floue. Il s’agira d’un facteur déterminant pour son rôle dans l’effectif l’année prochaine, mais Boston serait optimiste à ce sujet.

