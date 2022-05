Boston perd Derrick White pour le game 2, ça se corse pour les Celtics

On attendait des nouvelles de Marcus Smart et Al Horford en vue du game 2 entre Boston et Miami. Malheureusement pour les fans des Celtics, c'est une autre absence qui est tombée dans leur fil de news à quelques heures du coup d'envoi. Derrick White, membre important de la rotation en sortie de banc depuis son trade en provenance de San Antonio, est forfait pour la seconde manche du côté de South Beach.

Des raisons personnelles sont évoquées et il semble que l'international américain, présent au Mondial 2019 avec Team USA, ait quitté le groupe pour pouvoir assister à la naissance de son enfant. C'est évidemment un casse-tête supplémentaire pour Ime Udoka, qui va devoir trouver des solutions pour compenser cette absence, surtout si Horford et Smart sont à nouveau indisponibles ou diminués. Pour White, c'est un heureux événement, surtout s'il a le même effet sur lui que Fred VanVleet il y a trois ans.

Derrick White n'a pas cassé la baraque statistiquement depuis qu'il porte le maillot de Boston, mais sa défense est de haut niveau, à l'image de ce que proposent les Celtics depuis le début de l'année. Du côté de Miami, où on attend également une update autour du cas Kyle Lowry, on doit quand même se frotter les mains à l'heure qu'il est.

Pour rappel, le Heat mène la série 1 à 0 après sa victoire à domicile en début de semaine.

Marcus Smart et Al Horford, des absences qui ont fait mal aux Celtics