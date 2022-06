Brad Stevens et David Fizdale, candidats au poste de coach du Jazz ?

Au Utah Jazz, tout le monde semble avoir son mot à dire sur le choix du prochain coach en chef. Le cœur de Donovan Mitchell penche pour Johnnie Bryant. De leur côté, Danny Ainge (président des opérations basket) et Dwyane Wade (propriétaire minoritaire) auraient tous les deux candidats improbables dans le viseur.

Danny Ainge peut-il faire venir Brad Stevens au Jazz ?

Ainge, à la tête du front office du Jazz, aimerait recruter Brad Stevens dans sa nouvelle franchise d’après Marc Stein. Rappelons que c’est lui qui a fait venir Stevens aux Boston Celtics. Il a fini par y passer huit ans en tant que coach en chef.

Sorti de l’Université de Butler, Stevens a eu un succès immédiat en tant qu’entraîneur en NBA. Longtemps considéré comme l’un des meilleurs de la ligue, il a finalement laissé sa place l’été dernier à Ime Udoka après plusieurs échecs en playoffs. Sa réussite à Boston et son lien avec Danny Ainge en font un candidat parfait pour le poste.

Cependant, rien n’indique que Brad Stevens serait prêt à redevenir head coach. Désormais président des opérations basket des Celtics, sa reconversion est un franc succès. Son équipe est aujourd’hui en Finales NBA grâce à ses décisions. C’est en effet lui qui a choisi Ime Udoka pour lui succéder, fait revenir Al Horford et récupéré Derrick White à la trade deadline. Sa compétence et ses résultats portent à croire que Stevens n’a pas de raison de quitter le Massachusetts.

Ainge pourrait-il le séduire une seconde fois ? Cela semble improbable, mais rien n’est jamais impossible. Ce recrutement serait en tout cas un coup de maître de la part du président de Utah.

Dwyane Wade veut retrouver David Fizdale

Depuis plusieurs mois, il se dit que Dwyane Wade pourrait pousser la candidature de David Fizdale pour le poste de coach en chef du Jazz. Fizdale a passé huit ans au Miami Heat, en tant qu’assistant d’Erik Spoelstra, où il a notamment pu se rapprocher de Wade et de LeBron James.

Certes, le natif de Los Angeles est allé à bonne école. Soulignons également qu’il a remporté deux titres en Floride sous Spoelstra. Apparemment, il dispose aussi d’un carnet d’adresses conséquent. Mais son CV en tant que coach en chef parle de lui-même. Il ne semble pas qualifié pour un tel rôle.

Sur ses deux précédentes expériences, aux Grizzlies et aux Knicks, il affiche un bilan de 71 victoires pour 134 défaites. Si Fizdale a été licencié par les deux dernières franchises qu’il a entraînées, au bout d’un an seulement, ce n’est pas un hasard. À Memphis, c’était après huit défaites consécutives au début de la saison 2017-2018. Il avait à l’époque fait polémique en laissant Marc Gasol sur le banc pendant un quatrième quart-temps et avait perdu l’adhésion de son vestiaire. La même chose s’est produite à New York, lorsque les Knicks ont commencé l’année sur un bilan de 4-18.

Au premier abord, David Fizdale ne remplit pas les critères pour le poste de coach du Jazz. Terry Stotts ressort parmi les candidats pour son expérience, après huit campagnes de playoffs consécutives aux Blazers. Il s’agit du choix de la sécurité. Les autres noms qui figurent sur la liste préliminaire sont tous ceux d’assistants, qui n’ont pas encore eu l’occasion de vraiment montrer leur talent et dont le potentiel est intrigant. Fizdale, lui, ne rentre dans aucune de ces cases.

Il y a très peu de chances que l’on retrouve le poulain de Danny Ainge ou de Dwyane Wade sur le banc du Jazz l’année prochaine. Pour le moment, Utah semble très partagé sur le choix de son futur coach en chef.

