Bradley Beal, ce sera sans doute Phoenix ou Miami

Les choses ne traînent pas pour Bradley Beal. Les Washington Wizards l'ont laissé discuter avec les équipes pour lesquelles il aimerait le plus jouer et il semblerait que l'on ait déjà deux finalistes. D'après Shams Charania de The Athletic, les Phoenix Suns et le Miami Heat sont à la lutte pour les faveurs de l'arrière All-Star et vont devoir trouver le package qui conviendra le mieux aux Wizards.

Miami avait immédiatement été désigné comme le point de chute le plus sérieux pour Beal, avec une offre probablement centrée autour de Tyler Herro et le Heat est donc toujours dans la course.

Phoenix, pour sa part, vient de sortir de l'ombre et paraît déterminé à monter un Big Three dans lequel Bradley Beal remplacerait - numériquement - Chris Paul.

D'après Chris Haynes de Bleacher Report, les Suns réfléchissent à deux possibilités pour un trade : inclure Deandre Ayton (et utiliser Chris Paul dans un autre deal ou le couper) ou proposer Chris Paul et Landry Shamet. Il est intéressant de noter qu'il y a des connexions entre Bradley Beal et les Suns, puisque son agent Mark Bartelstein est le père du président (hors décisions sportives) de la franchise, Josh Bartelstein.

Le challenge pour Phoenix sera d'éviter l'erreur commise lors du trade de Kevin Durant, à savoir perdre trop de joueurs de banc de valeur en vue des playoffs.

