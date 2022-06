Bradley Beal décline bien sa player option pour être sur le marché

Il s'agit d'une décision attendue depuis plusieurs semaines. Sans la moindre surprise, l'arrière des Washington Wizards Bradley Beal a décliné sa "player option", estimée à 36,4 millions de dollars pour la saison prochaine. Une nouvelle annoncée par le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Un choix logique pour le natif de Saint-Louis. En effet, le joueur de 29 ans se retrouve désormais éligible à une prolongation maximum, évaluée à 248 millions de dollars sur 5 ans, avec la franchise de DC. Bien évidemment, il peut aussi choisir de partir, avec un contrat max sur 4 ans au sein d'une autre équipe.

Washington Wizards star Bradley Beal has declined his $36.4M option and become a free agent, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. Beal is eligible to sign a 5-year max to return to Wizards – or sign elsewhere on a 4-year deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022