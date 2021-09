Bradley Beal, l’impact de Russell Westbrook dans son leadership

Russell Westbrook ne s'impose probablement pas comme le meilleur leader de l'histoire. Pour autant, le meneur a un gros caractère et n'hésite pas à secouer ses partenaires. L'an dernier, le joueur de 32 ans a réussi à entraîner le groupe des Washington Wizards derrière lui. Même Bradley Beal a été convaincu.

Mais avec le récent départ de l'ancien de l'Oklahoma City Thunder aux Los Angeles Lakers, l'arrière reste désormais le seul patron à DC. Et forcément, il va devoir prendre ses responsabilités au niveau du leadership.

Pour le GM des Wizards Tommy Sheppard, il y a un vrai impact de Westbrook sur l'attitude de Beal.

"Je le vois de plus en plus en train de prendre les gars à part et parler avec eux de certains points. Il ne sera jamais le gars qui va faire du bruit, qui va crier. Mais quand il parle, les gars l'écoutent assurément. Je le vois constamment en train de grandir.

Russell était un mec vraiment très vocal. Mais Russell n'est plus là, donc je pense que Bradley s'adapte un peu à la situation. Il s'est dit : 'je vais parler un peu plus souvent qu'avant'. Il le fait et c'est intéressant", a noté Tommy Sheppard pour NBC Washington.