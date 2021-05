Avec les réseaux sociaux, toutes les embrouilles ne se passent plus sur les terrains en NBA. La preuve avec la dernière histoire entre Bradley Beal et Kent Bazemore. Il ne s'agit pas d'un secret, depuis plusieurs semaines, l'arrière des Washington Wizards se livre à un duel avec Stephen Curry pour le titre de meilleur marqueur de la saison.

Avec ses statistiques incroyables ces derniers temps, le meneur des Golden State Warriors a pris, pour le moment, le meilleur sur son adversaire. Et face à la presse après un entraînement, Bazemore, coéquipier et ami de Curry, a piqué Beal.

Sauf que sa petite blague, avec la référence à la récente blessure de Beal, n'a pas été appréciée par le principal concerné. Dans plusieurs messages publiés sur le réseau social Twitter, la star des Wizards a réglé ses comptes avec Bazemore.

"Tu ne me connais pas et tu ne sais rien de moi, mon pote !!! Tu ne sais pas pourquoi je sors sur le parquet et je joue, et ce n'est certainement pas pour l'approbation d'un autre homme !!! T'es un vrai FAIBLE !!! Mais ça ne me surprend pas venant de toi, c'est ton genre !!!

C'est drôle que tu dises ça parce que tu as admis avoir vérifié mes chiffres avant le match, mais JE CHASSE !!! Ferme ta gueule !", a lancé Bradel Beal, avant de terminer avec un gif comparant Bazemore à un clown.