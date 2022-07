Brandon Ingram, intouchable aux Pelicans ?

La demande de trade de Kevin Durant confronte de nombreuses équipes à une réflexion difficile. Que sont-elles prêtes à sacrifier en échange d’un tel joueur ? Les Celtics, par exemple, ont montré qu’ils ne pensaient pas Jaylen Brown si essentiel qu’on le croyait. Les New Orleans Pelicans, au contraire, s’accrocheraient à Brandon Ingram.

La franchise dispose de multiples ressources pour monter une offre et se positionner sérieusement sur le dossier. Les joueurs et les tours de draft sont bien là. La perspective d’associer Zion Williamson, de retour après avoir signé une extension de contrat, à KD est également très intrigante. Pour autant, les Pelicans ne fléchissent pas.

Ingram n’aurait pas été mis sur la table lors de négociations avec les Nets, d’après Michael Scotto de HoopsHype. Le signe d’une grande confiance de la part du front office. Si l’ailier n’est pas disponible pour un joueur du calibre de Kevin Durant, on peut sensiblement le considérer comme intouchable.

Sinon, cela signifie que New Orleans attend mieux qu’un double MVP des Finales et quadruple meilleur scoreur de la NBA avec plusieurs années de contrat. Autant dire qu’un tel joueur a peu de chances de se retrouver sur le marché des transferts. Si ce n’est aucune.

Par ailleurs, Brooklyn se montre toujours aussi exigeant en ce qui concerne le trade de Durant. Ingram ne suffira pas et la transaction demanderait d’importants sacrifices au-delà même de l’effectif. C’est sans doute l’une des raisons qui a poussé Trajan Langdon, le General Manager, à ne pas faire tapis sur cette piste.

Brandon Ingram attendu au tournant

Brandon Ingram affiche des moyennes de 23,4 points, 5,6 rebonds et 4,8 passes depuis son arrivée aux Pelicans. Le tout à 46,3 % au tir et 37,3 % à trois points. All-Star et MIP en 2019-2020, il a vite pris une place au cœur des plans de la franchise.

À bientôt 25 ans, on attend beaucoup de lui pour la saison 2022-2023. Son équipe a réussi à se qualifier en playoffs sans Williamson, blessé, alors que l’arrivée de CJ McCollum était encore très récente. L’année prochaine sera donc décisive pour le projet, plus que jamais prête à obtenir de véritables résultats.

New Orleans compte apparemment atteindre son objectif avec Ingram. Et ce en dépit violente baisse d’adresse à l’extérieur, passant de 38,1 % en 2020-2021 à 32,7 % la saison dernière. L’ailier a été opéré du doigt cet été et devrait être en pleine forme pour le training camp. En espérant que cela règle ses problèmes de tirs et l’aidera à réaliser un excellent exercice, tant individuellement que collectivement.

Zion Williamson et les Pelicans, toujours sur la même longueur d’onde