Brandon Ingram opéré du doigt avant une saison décisive

Brandon Ingram, leader des New Orleans Pelicans cette saison, a été opéré du doigt. Il devrait largement être de retour pour le training camp.

Après une saison très réussie malgré l’absence de Zion Williamson, les New Orleans Pelicans ont bien mérité leurs vacances. L’intersaison est aussi pour certains l’occasion de régler quelques problèmes physiques. Justement, Brandon Ingram vient d’être opéré d’un doigt.

Considéré comme le leader de son équipe, Ingram espère revenir en pleine forme pour la saison 2022-2023. Pour éviter de perdre en fluidité dans ses gestes, l’ailier a été opéré du petit doigt de la main droite, d’après les Pelicans. Cette intervention lui permet de se débarrasser d’une contracture qui aurait pu le gêner pour le début de l’exercice. Il devrait avoir besoin de 6 à 8 semaines pour s’en remettre et donc être pleinement opérationnel pour le training camp.

Brandon Ingram et les Pelicans attendus au tournant

Brandon Ingram affiche des moyennes de 22,7 points, 5,8 rebonds et 5,6 passes par rencontre cette année. Il est l’une des principales raisons pour lesquelles New Orleans a réussi à se qualifier en playoffs, en passant par le play-in. Lui et ses coéquipiers peuvent même se féliciter d’avoir pris deux matches aux Suns de manière plutôt inattendue.

2022—2023 marque un véritable tournant pour la franchise. Les arrivées décisives de CJ McCollum et Herb Jones, entre autres, ont donné des ailes aux Pelicans, mais ils espèrent désormais faire encore mieux. Ils disposent notamment du 8e choix à la draft et pourront ainsi améliorer leur effectif pendant l’intersaison. L’été sera surtout rythmé par la signature de l’extension de Zion Williamson, certainement au maximum.

Zion, l’enfant prodige, devrait faire son retour très attendu à la rentrée. Dans sa dernière saison, l’ailier compilait des moyennes de 27 points et 7,2 rebonds par match, à 61,1% au tir. Ces chiffres lui avaient d’ailleurs valu sa première sélection au All-Star Game. Le coach Willie Green espère donc jouer pour la première fois avec un groupe au complet et en pleine possession de ses moyens.

