James Harden, on le met où dans un classement all-time ?

James Harden fête ses 36 ans aujourd'hui. A deux mois du début de ce qui s'annonce comme sa 17e saison en NBA, l'arrière des Los Angeles Clippers reste un joueur important de la ligue.

J'ai souvent eu du mal avec le Harden post-OKC, même s'il a été incroyablement fort à Houston notamment. Si sa carrière devait s'arrêter aujourd'hui, avec ce CV, ces accomplissements et ce palmarès, j'ai bien du mal à savoir dans quel tiers ou à quelle place hypothétique le ranger dans un classement all-time...

Et vous ? James Harden, c'est top 50 ? Mieux ? Moins bien ?