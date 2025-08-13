Michael Porter Jr parle des paris truqués et de son « vice » avec les femmes

Michael Porter Jr a évoqué à deux occasions très récentes la question des paris truqués en NBA, lui dont le frère Jontay a été pris la main dans le sac et exclu de la ligue à tout jamais. Le nouveau joueur des Brooklyn Nets a été assez candide sur le sujet, à tel point que certains vont forcément se demander s'il n'a pas déjà eu recours aux pratiques qui ont poussé son frère vers le côté obscur. La logique voudrait que non, vu les sommes qu'il gagne depuis ses débuts en NBA ou presque, mais le doute est permis.

"Si vous y réfléchissez, vous pouvez rendre tous vos potes riches en leur disant de parier 10 000 dollars sur un 'under' (parier sur le fait qu'un joueur marquera moins d'un certain nombre de points dans un match, NDLR). Sur un match en particulier tu peux faire comme si tu étais blessé et il récupère tous un petit paquet d'argent. Certaines personnes viennent de milieux où il n'y a rien et ils réfléchissent de cette manière-là".

MPJ a aussi évoqué ce qu'il considère être son vice à lui : les femmes. "Des gens ont des problèmes avec l'alcool, avec la drogue. Mon frère, ce sont les paris. Et moi, mon vice, ce sont les femmes. Quand le diable arrive à m'atteindre, c'est souvent par l'intermédiaire de femmes. [...] Je n'objectifie pas les femmes, je ne couche pas à droite et à gauche, mais elles ont toujours été mon vice".

Les fans des Nets doivent se préparer. Avec tout le talent qu'il a, Michael Porter Jr a aussi souvent la langue bien pendue et très peu de filtre.