Brittney Griner a l’intention de jouer en WNBA cette saison

À peine de retour de Russie, au terme de près de 10 mois d’emprisonnement, Brittney Griner n’a pas perdu les parquets de vue. La joueuse du Phoenix Mercury a déjà repris l’entraînement. Surtout, elle a annoncé son intention de jouer en WNBA cette saison dans une publication sur Instagram.

Libérée le 8 décembre, Griner a tenu à exprimer "sa gratitude pour chaque personne qui a défendu [sa] cause". L’occasion pour elle de mettre les choses à plat sur le plan sportif également. "Je tiens à préciser une chose : j’ai l’intention de jouer pour le Phoenix Mercury cette saison", a-t-elle clairement confirmé. "J’ai hâte de pouvoir dire "merci" en personne à celles et ceux qui ont plaidé, écrit et posté pour moi."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BG (@brittneyyevettegriner)

Arrêtée dans un aéroport en début d’année avec de l’huile de cannabis dans ses bagages, Brittney Griner avait été condamnée à 9 ans de prison en Russie. Elle avait ensuite été transférée dans une colonie de travail, avant que les États-Unis négocient sa libération. En échange, l’administration de Joe Biden a accepté de libérer le trafiquant d’armes Viktor Bout, expédié à Moscou.

L’athlète pourra ainsi passer les fêtes en famille, puis reprendre le cours de sa carrière brutalement interrompue il y a 10 mois. Elle avait notamment été privée de WNBA et de la Coupe du monde 2022.

