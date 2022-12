Depuis des décennies, la diversité et l’égalité sont des thématiques particulièrement chères à la NBA. Pourtant, dans cette ligue supposément ouverte à toutes et tous, aucune femme n’a jamais été placée à la tête d’une équipe. Un problème auquel Adam Silver, le commissioner, espère remédier dans les prochaines années.

Invité dans le podcast officiel de la NCAA aux côtés de Cathy Engelbert, la commissioner de la WNBA, Silver est revenu sur cette question. "Je serais extrêmement déçu si, dans cinq ans, nous n’avions pas notre première femme head coach en NBA", a-t-il prévenu.

"Je l’ai déjà dit. Autant le sport professionnel a été leader, et la WNBA et la NBA ont été leaders dans certains domaines, autant nous sommes un peu en retard dans ce domaine. Nous devrions avoir plus de femmes entraîneuses. Nous devrions avoir une femme coach principale en ce moment même. Nous devrions avoir plus de femmes arbitres. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons très dur en ce moment", a continué le patron de la NBA.