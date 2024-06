Bronny James, les autres équipes NBA menacées par Rich Paul ?

Avec le #55 pick de la Draft NBA 2024, les Los Angeles Lakers ont donc sélectionné Bronny James. Un choix globalement attendu de la part des Californiens, afin de contenter LeBron James. Mais au cours des dernières semaines, le fils du King a fait l'objet de nombreuses rumeurs.

On le sait, plusieurs équipes ont pensé à lui. On peut penser aux Phoenix Suns ou encore au Utah Jazz. Mais personne n'a pris le risque de sélectionner l'ancien joueur de USC. Et une question se pose : quel rôle pour Rich Paul dans cette situation ?

Selon l'ancien GM des Golden State Warriors Bob Myers, l'agent de Bronny a passé quelques appels...

"D'accord, je vais le dire. Actuellement, Rich Paul appelle des équipes avec un message : 'Ne prenez pas Bronny James. S'il vous le prenez, il va en Australie'. Donc il a un plan en tête", a prévenu Myers, en amont de la Draft.

Ex-dirigeant respecté de la NBA, Myers a encore ses contacts dans la Ligue. Et surtout, une telle stratégie semble crédible de la part de Paul. L'objectif était clairement de permettre à Bronny James de finir aux Lakers. Mission réussie.

La France, LeBron et Bronny : Les gagnants et perdants de la draft NBA 2024