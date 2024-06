Bronny James drafté par les Lakers pour rejoindre son père

L’avenir de LeBron James était légèrement incertain après que le quadruple champion NBA ait pris la décision de devenir free agent cet été. Mais après cette nuit et le second tour de la draft, il n’y a plus trop de doute sur le fait qu’il devrait rester aux Los Angeles Lakers. En effet, la franchise hollywoodienne a sélectionné son fils, Bronny James, avec le 55eme choix. La tentation de pouvoir jouer avec son aîné et ainsi former le premier duo père-fils de l’Histoire de la NBA, paraît bien plus grande que l’envie de jouer ailleurs, si seulement il a eu cette envie à un moment.

Qui sait où Bronny aurait atterri si son père ne jouait pas aux Lakers ? Une autre franchise aurait-elle tenter le coup ? A-t-il même le niveau pour la NBA après une saison complètement anodine à la fac ? Justement, quel prospect serait-il devenu sans son opération du cœur en juillet 2023 ? Autant de questions sans réponse auxquelles il va paradoxalement… devoir répondre. Jamais un joueur drafté au second tour n’a autant attiré l’attention. Et ce malgré lui.

La pression va être grande parce qu’il est le fils de LeBron James et parce qu’il joue aux Lakers, la franchise la plus médiatisée. En réalité, le meneur de petite taille (1,88 mètre) de 19 ans va probablement passer le gros de son temps en G-League. Il jouera par moments avec son père et ça donnera des images assez incroyables.

Reste à voir comment il va se développer dans le futur. Le garçon a des instincts évidents, des qualités athlétiques intéressantes et une envie de se fondre dans un rôle de 3 and D. Pourra-t-il vraiment y arriver en NBA ? C’est une toute autre histoire. C’est la sienne, justement, qui va commencer dès maintenant. Avec son père donc.