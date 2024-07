Bronny James peu en réussite pour ses débuts en Summer League

Bronny James faisait sa première sortie sous la tunique des Los Angeles Lakers la nuit dernière. Enfin presque. Il ne s’agit que de la Summer League mais chaque évènement impliquant le fils de LeBron James prend de suite une certaine ampleur. Sa performance, en revanche, n’a pas forcément marqué les esprits. Titulaire à la mène, le jeune joueur de 19 ans n’a inscrit que 4 points en 21 minutes. Il a ajouté 2 rebonds et 2 passes décisives.

« Il doit juste enchaîner et continuer à apprendre », remarque son coach de l’été, Dane Johnson. « Il doit apprendre à mieux utiliser son corps. Il peut avoir un avantage sur les drives s’il se serre de son épaule. »

Peut-être un peu nerveux, le 55eme choix de la dernière draft a raté ses 3 premiers tirs. Il a inscrit son premier panier sur un drive avant d’en marquer un autre plus tard après un step back. Il a fini à seulement 2 sur 9. Mais le rookie n’est pas le seul à avoir été maladroit. Son camarade Dalton Knecht a manqué 9 de ses 12 tentatives et il a terminé avec 12 points.

Bronny James s’est tout de même illustré par séquences, surtout en défense. L’une de ses interceptions a mené à un dunk en contre-attaque. La Summer League a beau être assez anecdotique, il serait bien que le jeune homme monte en puissance lors des prochains matches s’il veut avoir une chance de jouer en NBA cette saison.

Les Lakers ont perdu cette rencontre face aux Kings et le Français Armel Traoré a marqué 6 points pour Los Angeles.

Les 3 autres matches disputés la nuit dernière ont donné lieu à des blowouts. Les Warriors ont écrasé le Heat, l’autre équipe des Kings engagée dans la compétition a atomisé la Chine et les Hornets ont balayé les Spurs. Sidy Cissokho a inscrit 8 points pour San Antonio et le quatrième choix Stephon Castle a compilé 12 points, 6 rebonds et 3 passes.