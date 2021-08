Les Brooklyn Nets ont vu Jeff Green les quitter pour rejoindre les Denver Nuggets dès l'ouverture de la free agency. Il fallait donc réagir pour le GM Sean Marks, qui a rapidement jeté son dévolu sur un autre poste 4 vétéran : James Johnson.

Johnson, qui a fini la dernière saison aux New Orleans Pelicans, est unanimement reconnu comme l'un des joueurs les plus durs de toute la NBA. L'intérieur de 34 ans n'a pas trouvé chaussure à son pied à Dallas et Minnesota. Il attend de retrouver une expérience aussi positive qu'à Miami, Toronto ou Memphis.

James Johnson, c'est aussi le joueur NBA avec lequel il est sans doute le moins judicieux de démarrer une bagarre. Le garçon est un amateur de MMA et a même disputé quelques combats.

Quand vous avez une vidéo sur Youtube intitulée "Don't mess with James Johnson", c'est généralement qu'il faut vous prendre au sérieux. Johnson est la deuxième recrue du secteur intérieur pour les Brooklyn Nets, qui ont réussi à signer Blake Griffin pour un an au salaire minimum.

Free agent F James Johnson has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

