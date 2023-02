Pour le dire en des termes simples, Cam Thomas est quand même un sacré crack. La traduction en chiffres est peut-être plus parlante encore : 44 et 47, le nombre de points marqués par le meneur de 21 ans sur les deux derniers matches. Premier bénéficiaire du transfert de Kyrie Irving, le sophomore se montre prêt à prendre plus de responsabilités aux Brooklyn Nets.

Il s’était révélé exceptionnel ce week-end, face aux Wizards. Ses 44 points à 16-23 au tir, 6 rebonds et 5 passes avaient permis aux Nets d’oublier, le temps d’un soir, les maux qui les troublent. Qu’importe la requête de Kyrie Irving, qu’importe la blessure de Kevin Durant finalement. Cam Thomas était bien là, lui, et c’était suffisant.

Un coup de chaud accidentel ? Le 27e choix de la draft 2021, pétri d’une confiance flirtant avec l’insolence, n’y croyait pas. "Je pourrais tout le temps faire ce que vous avez vu ce soir", s’était-il risqué, en conférence de presse. Si cette déclaration avait pu paraître présomptueuse, elle relevait, en réalité, davantage de l’avertissement.

Tyronn Lue et ses hommes ont bien essayé de passer Thomas au détecteur de mensonges, sans succès. Le meneur a en effet récidivé à la première occasion, inscrivant 47 points à 15-29 au tir, dont 7-11 à trois points face aux Clippers ce lundi. Des records en carrière qui facilitent la digestion du transfert d’Irving à Dallas, officialisée dans le même temps.

Cette fois-ci, la victoire n’était pas au rendez-vous. Mais, sans leur franchise player, les Nets ne semblaient pas armés pour défier Kawhi Leonard et Paul George. C’est essentiellement leur petit meneur qui leur a permis de se hisser, contre toute attente, à leur niveau. Sa première titularisation de la saison 2022-2023 aura été un succès retentissant.

Et si les Nets étaient mieux sans Kyrie Irving, finalement ?

Cam Thomas devient ainsi le huitième joueur à marquer au moins 40 points sur deux matches consécutifs cette saison. Seulement, les sept autres sont tous des stars payées au maximum, sans exception. Lui, toujours en contrat rookie, ne touche "que" 2,1 millions de dollars cette année. Peut-être plus impressionnant encore : il est, à 21 ans, le 2e plus jeune joueur à réaliser cet exploit dans l’histoire de la NBA après LeBron James. Un accomplissement totalement inattendu pour un remplaçant à 9,5 points de moyenne.

Pourtant, à bien y regarder, il s’agit d’une évolution parfaitement logique pour Thomas. L’ancien produit de LSU ne figurait pas parmi les meilleurs marqueurs de NCAA sans raison. Le scoring est depuis longtemps dans son ADN. Simplement, il arrive maintenant à être lui-même au niveau supérieur.

Bien entendu, l’émergence du sophomore ne fera pas oublier, à elle seule, Kyrie Irving. On ne peut pas se contenter d’un si faible échantillon pour tirer de véritables conclusions. Ses 32,8 points de moyenne à 56,8% au tir et 57,1% à trois points sur les quatre dernières rencontres sont toutefois, au moins, un très bon signe pour la suite. Les Nets devraient en tenir compte à la trade deadline, d’une manière ou d’une autre.

CP3, Westbrook : Les autres offres qui ont été faites aux Nets pour Kyrie Irving