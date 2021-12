Face à l’hécatombe, les Nets font venir du renfort

James Harden, LaMarcus Aldridge, DeAndre Bembry, etc. Les Brooklyn Nets sont décimés par le COVID-19. Ils étaient seulement 8 joueurs disponibles pour affronter les Toronto Raptors la nuit dernière. Pile la limite autorisée pour tenir une rencontre. Et encore, Steve Nash s’est vu contraint d’utiliser ses jeunes joueurs, ses « two way players » et même de relancer Blake Griffin, au placard jusqu’alors.

Du coup, les dirigeants ont embauché Langston Galloway pour 10 jours. Le vétéran vient renforcer la rotation en attendant le retour des joueurs placés à l’isolement.

Galloway will sign a 10-day hardship exception. Nets were down to eight eligible players with seven entered into Covid protocols. Galloway played with the Suns last season. https://t.co/cmhx682XQj

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 15, 2021