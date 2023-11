Les stats qui accablent la défense des Bucks…

Les Milwaukee Bucks ont l'une des plus mauvaises défenses de la ligue depuis le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Les plus sceptiques concernant l’arrivée de Damian Lillard aux Milwaukee Bucks ont de suite souligné l’impact que pouvait représenter la perte de Jrue Holiday. En défense évidemment. La première semaine de la saison leur donne raison. La franchise du Wisconsin a perdu deux des quatre matches disputés jusqu’à présent. En encaissant beaucoup de points. 130 contre les Toronto Raptors la nuit dernière par exemple.

Ce n’est pas juste un accident. Même lors des victoires, les joueurs d’Adrian Griffin n’ont pas limité une seule fois leurs adversaires sous les 110 points. Sans une performance héroïque de Lillard lors du Game 1, Milwaukee serait peut-être même à 1-3.

Il y a une statistique qui fait tâche : les Bucks encaissent 119 points sur 100 possessions. C’est la deuxième plu mauvaise défense en NBA, juste derrière les Indiana Pacers qui viennent de prendre 155 points sur la tronche contre les Boston Celtics. Pour la petite comparaison, Giannis Antetokounmpo et ses camarades disposaient de la quatrième défense du championnat l’an passé.

Les arrières adverses se régalent quand ils jouent les Bucks. Tyrese Maxey et Tyler Herro ont cartonné. Dennis Schröder a compilé 24 points et 11 passes décisives mercredi soir. Tout n’est pas à mettre sur le dos de Damian Lillard. Les minutes limitées – et surtout le corps fatigué – de Khris Middleton ont une conséquence. Peut-être que Griffin doit déjà songer à changer son cinq en incluant par exemple Pat Connaughton ou Jae Crowder.

Ce n’est que le début de la saison. Les Bucks ont encore le temps de corriger le tir et il est logique que ce groupe ait besoin d’un temps d’adaptation. Mais ce sont déjà des premiers signaux inquiétants.