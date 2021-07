Les Phoenix Suns semblaient supérieurs aux Milwaukee Bucks sur la majorité du Game 1 des finales NBA 2021. La partie était serrée en première période mais la franchise de l’Arizona avait déjà pris le contrôle avant de creuser l’écart dans le troisième quart-temps sous l’impulsion de Chris Paul. Dans l’ensemble, les joueurs de Monty Williams ont plutôt maîtrisé la rencontre. Mais Mike Budenholzer, lancé en profondeur par les journalistes, tenaient tout de même à souligner une disparité dans les coups de sifflet.

« C’est un facteur très important du jeu. Ils ont marqué 25 points sur la ligne des lancers-francs. Nous sommes fiers de savoir bien défendre sans faire de fautes. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu’une équipe nous a marqué 25 points aux lancers-francs », souligne le coach. « Puis d’un autre côté, vu la manière dont Giannis [Antetokounmpo] attaque, la manière dont Khris [Middleton] attaque… c’est frustrant. Mais ça fait partie du sport. On doit mieux défendre pour les empêcher de se retrouver sur la ligne et on doit être plus agressif en attaque pour provoquer des fautes. »

Les Suns ont obtenu 26 lancers contre seulement 16 pour les Bucks sur ce Game 1. Mais la vraie différence, c’est aussi l’adresse. Chris Paul et ses partenaires en ont converti 25 contre seulement 9 pour leurs adversaires. Un écart de 14 points pour une victoire de Phoenix de… 13 points (118-105).

Mais c’est vrai que les joueurs du Wisconsin ont des raisons d’être frustrés. Khris Middleton n’a pas eu le moindre lancer alors qu’il monopolise le ballon une majeure partie du temps. Derrière Giannis Antetokounmpo (7 sur 12 sur la ligne), seuls Brook Lopez et Jrue Holiday ont provoqué des fautes. C’est aussi aux Bucks d’aller un peu plus loin dans la peinture et de prendre le contrôle d’une raquette dans laquelle Deandre Ayton s’est baladé.

