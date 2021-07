Grâce à un Chris Paul phénoménal pour sa grande première, les Phoenix Suns ont remporté le game 1 des Finales NBA face aux Milwaukee Bucks. Comme après chaque rencontre de cette série, retrouvez nos notes (sur 10) et commentaires sur les acteurs du match.

Chris Paul : 9

Le héros du match. 32 points, 9 passes. Hormis Jabbar et Duncan, aucun joueur de 36 ans n’avait passé la barre des 30 points sur un match des finales NBA. Mais CP3 ne pouvait pas rater son moment – même s’il a flanché dans le premier quart temps. Ses 16 points dans le troisième ont guidé Phoenix vers la victoire. Une grande performance de la part d’un grand joueur en mission.

Devin Booker : 5,5

Il a été l’un des rares joueurs maladroits sur ce Game 1. Un vilain 8 sur 21 aux tirs pour Book, dont 1 sur 8 derrière l’arc. Mais peu importe. Parce qu’il a marqué quand il fallait : dans le premier et le dernier quart temps. Notamment un très gros trois-points pour calmate les Bucks au moment où ils sont revenus à 7 points au cours de la dernière période.

En plus de ça, de ses 27 points et de ses 6 passes, il a eu le mérite de se donner en défense (3 steals).

Deandre Ayton : 9

On ne lui a pas mis 10 parce qu'il aurait pu prendre un 20e rebond pour l'Histoire, cette feignasse. Bon, en vérité, c'est Chris Paul qui lui a extorqué le 20e, parce qu'il ne fallait pas non plus que le gamin vienne lui voler la vedette. Mais il devient donc le quatrième joueur à finir un match des Finales NBA avec au moins 20 points, 15 rebonds et 80% d'adresse. Les autres : Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar.

On risque de ne plus beaucoup entendre ceux qui reprochaient à Phoenix d'avoir choisi Ayton plutôt que Doncic ou Young lors de la Draft 2018.

Jae Crowder : 10

1 point et 9 rebonds = 10.

Le seul joueur sur le terrain à avoir déjà disputé un match des finales NBA avant celui d’hier soir. Et aussi le seul titulaire à ne pas mettre un panier ! 0 sur 8 aux tirs dont 0 sur 5 à trois-points en 33 minutes. Mais bon, ça ne l’empêche pas de finir avec le meilleur différentiel de la partie : +19. C’est cool de jouer avec CP3, Book et Ayton, hein ?

Mikal Bridges : 6,5

Pas besoin de faire d'énormes stats pour que son impact transpire. Bridges a quand même inscrit 14 points en défendant avec l'intelligence et l'énergie qui le caractérisent. Certes, il s'est fait contrer salement par Giannis, mais il a aussi pourri la vie de Jrue Holiday en lui piquant notamment le ballon comme si c'était son goûter sur cette action.

Cameron Johnson : 6

Et dire qu’on se foutait de la gueule des Suns – nous compris – quand ils ont drafté Cameron Johnson avec le onzième choix de la draft 2019. Au final, le garçon fait le taff. Encore hier soir. Il joue parfaitement son rôle, comme à chaque fois. C'est-à-dire défendre et mettre des tirs. 10 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et un panier important à la fin. C’est propre.

Cameron Payne : 6

Très bon en sortie de banc (10 points en 17 minutes et de l'énergie), il a encore prouvé qu'il était le meilleur Payne depuis Max, en à peine moins tueur.

Jrue Holiday : 4

Si les Bucks voulaient un meneur qui shoote à 4/14 et perd ses réflexes défensifs dans un match important, ils avaient juste à garder Eric Bledsoe.

Bobby Portis : 3

Sur les 14 minutes qu'il a passées sur le terrain, les Suns l'ont fait switcher approximativement 388 fois pour que Chris Paul ou Devin Booker puissent abuser de lui. Depuis son canapé de Barcelone, Nikola Mirotic a applaudi 388 fois.

Giannis Antetokounmpo : 10

10, comme le nombre de secondes qu’il prend pour tirer ses lancers. Et oui, le public de Phoenix peut continuer de compter à voix haute mais Giannis a accéléré sa routine et il respecte pile la règle des 10 secondes ! Par contre, pour les mettre, ça s’est encore une autre histoire.

Si sa perf mérite plutôt un 7 (il a quand même fini à 20 points, 17 rebonds et 4 passes), c'est surtout le courage qui vaut 10 sur ce coup-là. Le Greek Freak s'est flingué le genou il y a une semaine mais a serré les dents pour donner une chance à son équipe de gagner.

Et il a posé ça, aussi...

Brook Lopez : 0

17 points, -17 de différentiel. Zéro, le compte est bon.

Khris Middleton : 6

D’un côté il a tenu les Bucks avec 29 points et 7 passes, de l’autre il a perdu des ballons. On en revient toujours à la même question : Khris Middleton peut-il porter les Bucks vers le titre ?

