Giannis Antetokounmpo s’imaginait déjà absent pendant 1 an…

Giannis Antetokounmpo mérite véritablement son surnom de Greek Freak. Mercredi dernier, l'ailier des Milwaukee Bucks était victime d'une blessure au genou. Immédiatement, le staff médical de la franchise du Wisconsin a craint le pire : une rupture ou déchirure des ligaments croisés.

Mais finalement, les examens ont été rassurants avec "aucun dommage structurel". Deux matches et une semaine plus tard, le Grec était ainsi présent pour le Game 1 des Finales NBA contre les Phoenix Suns (105-118).

Malgré la défaite des siens, Antetokounmpo a été admirable. Et devant les médias, il a accepté de revenir sur cette fameuse blessure.

"Quand il y a eu cette action, je me suis dit : 'je vais être absent pour un an'. Donc je suis juste heureux de faire mon retour deux matches plus tard. Bien sûr, les choses ont été assez difficiles. Pour revenir, j'ai dû faire mon maximum.

J'ai écouté le staff médical, avec le bon traitement. J'ai pris soin de mon corps et supporté mes partenaires, maintenant je suis là. Il faut savoir que je ne pouvais pas marcher et mon genou avait doublé de volume.

Habituellement, je n'enfle jamais. Mais j'ai passé les examens et ils m'ont dit que ça allait. J'espère que je vais me sentir mieux pour le Game 2", a commenté Giannis Antetokounmpo.