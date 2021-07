65 000 personnes pour célébrer le titre des Bucks devant la salle, quelle atmosphère dingue !

Les Milwaukee Bucks évoluent peut-être dans un petit marché, dans une ville qui ne vibre pas particulièrement pour le basket d'ordinaire, mais leur public sait mettre le feu. Après 50 ans de disette, les supporters de la franchise du Wisconsin ont mis le paquet pour encourager leur équipe favorite lors de ce Game 6 crucial des finales NBA 2021. Et ils sont venus en nombre pour faire du bruit ! 17 000 personnes dans l'enceinte du Fiserv Forum. Le plus fou ? 65 000 en dehors.

65,000 fans outside the arena. 17,000 strong inside. Milwaukee is ready for Game 6 🦌 pic.twitter.com/PW4mqd5UOe — ESPN (@espn) July 21, 2021

Forcément, ça fait un peu flipper en période d'épidémie. Mais quelles images ! Et quelle ambiance ! Les fans des Bucks ont donné de la voix pendant toute la rencontre. On imagine qu'ils vont célébrer toute la nuit le sacre de Giannis Antetokounmpo et compagnie. Une belle récompense pour ce public. Un moment incroyable pour la ville.

