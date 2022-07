Buddy Hield à nouveau dans le radar des Los Angeles Lakers ?

Un an en arrière, les Los Angeles Lakers tenaient un deal intéressant avec les Sacramento Kings. Ils s’apprêtaient à récupérer Buddy Hield, un joueur dont le profil colle parfaitement avec LeBron James et Anthony Davis sur le papier. Sauf que ce sont justement les deux stars qui ont fait « capoter » l’échange. En effet, elles ont réclamé la venue de Russell Westbrook.

Les dirigeants californiens ont donc changé leur fusil d’épaule pour rameuter l’ancien MVP malgré toutes les complications potentielles que ça laissait présager. Et ça n’a évidemment pas fonctionné. Les Lakers sont désormais coincés avec Westbrook, un meneur payé 47 millions malgré une incompatibilité prononcée avec le King.

Il reste encore un espoir. Selon Dave McMenamin, les Angelenos se sont remis à la poursuite de Buddy Hield. Sauf qu’il joue désormais aux Indiana Pacers. Les deux équipes discuteraient donc d’un éventuel transfert, même s’il est difficile de dire si l’affaire avance vraiment. L’ironie, c’est que RW pourrait être inclus dans le package. Sans doute en compagnie d’au moins un tour de draft.

Hield, 29 ans, tournait à plus de 15 points et 36% à trois-points la saison dernière. Il constituerait une addition intéressante (une de plus) pour les Lakers.

