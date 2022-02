Buddy Hield bien parti pour rester aux Pacers

Les Indiana Pacers ont réalisé un énorme trade avec les Sacramento Kings mardi. En plus de récupérer de Tyrese Haliburton, les Pacers ont également obtenu Buddy Hield et Tristan Thompson contre Domantas Sabonis, Jeremy Lamb et Justin Holiday.

Depuis, il se murmurait que la franchise d'Indianapolis étudiait ses options concernant Hield. En effet, avec la cote de popularité de l'arrière sur le marché, un trade immédiat pouvait incarner une hypothèse séduisante.

Mais d'après les informations du journaliste d'ESPN Zach Lowe, les Pacers sont bien partis pour conserver le joueur de 29 ans. Malgré les intérêts de plusieurs équipes, comme les Los Angeles Lakers et les Dallas Mavericks, les dirigeants d'Indiana apprécient le profil du Bahaméen.

Un choix plutôt intéressant. Dans l'immédiat, Hield peut effectivement avoir un impact important sous les ordres de l'entraîneur Rick Carlisle. De plus, ses qualités semblent complémentaires avec celles de Haliburton, Malcolm Brogdon ou encore Chris Duarte.

Et même dans le pire des cas, Buddy Hield sera toujours un joueur très courtisé l'été prochain. Avec un contrat à 70 millions sur 3 ans, le natif de Freeport devrait continuer à susciter des convoitises. Un dossier qui peut tout de même bouger avant la deadline...

Westbrook plutôt que Lowry et Hield, comment les Lakers ont foiré leur recrutement