Buddy Hield tradé prochainement, ça semble inévitable

Les discussions autour d'une prolongation de contrat ont échoué entre Buddy Hield et Indiana. Un trade avant février semble inévitable et le Bahaméen aura des courtisans.

Les Indiana Pacers sont une franchise intéressante dont on va suivre la progression attendue en 2023-2024. Bien qu'ils ambitionnent un retour en playoffs via, raisonnablement, une participation au play-in tournament, l'objectif ne colle pas forcément avec ce que souhaite Buddy Hield. D'après Shams Charania de The Athletic, les discussions pour une prolongation de contrat du shooteur à trois points le plus prolifique de la ligue depuis 5 ans (1 381 paniers marqués) ont échoué. Conséquence : Indiana et Hield en sont arrivés à la conclusion qu'un trade était la meilleure solution pour tout le monde.

Rien ne dit qu'un départ du Bahaméen est imminent, mais c'est forcément un dossier qu'il faudra suivre avec attention entre le début de la saison et la deadline des trades. Buddy Hield sera en fin de contrat à l'été 2024 et son profil intéresse forcément beaucoup d'équipes. La saison dernière, l'ancien joueur des Kings tournait à 16.8 points de moyenne à 42% à 3 points. En 2023, une telle adresse conjuguée à un tel volume (8.5 tirs à 3 points tentés par match) ne peut pas laisser indifférent.

Hield, bientôt 31 ans, rêve sans doute lui aussi de jouer le titre, ce qu'il n'a jamais vraiment pu faire depuis son arrivée en NBA en 2016 en provenance de la fac d'Oklahoma. L'avenir des Pacers, lui, semble davantage entre les mains de Tyrese Haliburton et Bennedict Mathurin, qui ont encore le temps de progresser individuellement et collectivement.

