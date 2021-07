Les Bulls veulent du lourd à la mène, quatre joueurs ciblés !

Les Chicago Bulls ont tenté un coup en faisant venir Nikola Vucevic au mois de mars, sacrifiant ainsi leur pick pour la prochaine draft. L’arrivée du pivot monténégrin n’a pas suffit à relever la formation de l’Illinois. Mais son association avec Zach LaVine fait naître des ambitions aux taureaux, absents des playoffs depuis 2017.

Pour compléter le duo formé par les deux All-Stars, les dirigeants aimeraient recruter un meneur titulaire de premier plan. Ou au moins un joueur vraiment confirmé sur le poste. Selon Matt Moore, ils s’intéresseraient à quatre point guards aux profils différents : Kyle Lowry, Lonzo Ball, Dennis Schröder et Spencer Dinwiddie.

Tous seront libres sur le marché cet été. Et les Bulls auront les moyens financiers pour formuler des offres conséquentes. Ils disposent notamment d’environ 24 millions sur des contrats non garantis pour Thaddeus Young et Tomas Satoransky. Néanmoins, difficile de les imaginer convaincre Lowry de débarquer dans la « Windy City » par exemple. Les Sixers et le Heat sont aussi sur les rangs du meneur All-Star.

L’hypothèse Ball paraît plus probable, même si les Pelicans auront la possibilité de s’aligner sur toutes les offres. Schröder veut un contrat massif mais est-il vraiment la pièce idéale au côté de LaVine ? Enfin, Dinwiddie revient d’une longue rééducation après une déchirure des ligaments croisés du genou. Quatre options mais pas forcément de choix qui s’impose. Le front office de Chicago va devoir assurer.

