Ça bouge aux Sixers, Brogdon fâché ?

Comme chaque jour de la semaine, on se retrouve ce mardi avec un tour d'horizon des rumeurs et news de la nuit, avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou. Au menu : la signature pas anodine de Kelly Oubre Jr à Philadelphie, le souhait des Sixers de faire davantage jouer leur MVP Joel Embiid, mais aussi l'ambiance un peu malaisante entre Malcolm Brogdon et les Celtics.

Merci de nous suivre chaque matin. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si ce CQFR vous a plu !

Le CQFR sur YouTube