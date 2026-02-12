Caitlin Clark et Paige Bueckers réunies avec Team USA

Caitlin Clark et Paige Bueckers vont faire leurs débuts avec Team USA pour les qualifications de la Coupe du monde FIBA 2026

Le moment que beaucoup attendaient est enfin arrivé. Le mois prochain, à San Juan (Porto Rico), Caitlin Clark et Paige Bueckers feront leurs débuts avec la sélection américaine A à l’occasion du tournoi de qualification pour la Coupe du monde FIBA 2026 (11-17 mars) en Allemagne. Une première très symbolique pour deux joueuses déjà sacrées ensemble chez les jeunes, et que l’on annonce depuis des années au sommet du basket américain et mondial.

Team USA affrontera Porto Rico, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, le Sénégal et l’Espagne. Sur le papier, l’effectif américain paraît largement au-dessus du lot, même s'il y a eu un vent de fraîcheur dans l'équipe coachée par Kara Lawson. Ainsi, Sonia Citron et Kiki Iriafen, des Washington Mystics feront leurs débuts avec la sélection. Autre membre de la génération dorée, Angel Reese complète le secteur intérieur.

Mais au-delà du résultat attendu, c’est la cohabitation Clark-Bueckers qui intrigue. Deux talents générationnels, deux trajectoires ultra médiatisées, deux visages appelés à dominer la WNBA dans les prochaines années. Les comparer est devenu un sport national aux États-Unis, au point que certains veulent absolument en faire des rivales. Les voir sous le même maillot, dans un cadre compétitif mais sans pression excessive, offre une autre lecture : celle d’une complémentarité potentiellement dévastatrice pour les prochaines échéances internationales.

Autour d’elles, la sélection mêle expérience et jeunesse, avec des cadres déjà rompues aux joutes internationales et plusieurs joueuses en pleine ascension. Une chose est sûre : à San Juan, les États-Unis ne joueront pas seulement une qualification. Ils présenteront au monde une partie de leur futur.

Les 12 joueuses de Team USA pour les qualifications

Extérieures : Paige Bueckers (Dallas), Caitlin Clark (Indiana), Chelsea Gray (Las Vegas), Kelsey Plum (Los Angeles), Rhyne Howard (Atlanta), Sonia Citron (Washington), Jackie Young (Las Vegas), Kahleah Copper (Phoenix).

Intérieures : Aliyah Boston (Indiana), Dearica Hamby (Los Angeles), Kiki Iriafen (Washington), Angel Reese (Chicago).