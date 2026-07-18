Caitlin Clark répond avec une performance jamais vue en WNBA

Après plusieurs semaines compliquées, Caitlin Clark a signé un match historique à 45 points et 10 passes. Le déclic tant attendu pour la star du Fever ?

Il y a encore quelques jours, Caitlin Clark donnait l'impression d'être arrivée à un point de rupture. Touchée physiquement, toujours à la recherche de son rythme depuis son retour et de plus en plus agacée par l'arbitrage, la star du Fever venait de terminer avec seulement 13 points et 6 passes décisives lors de la défaite face aux Golden State Valkyries.

Une rencontre durant laquelle elle avait encore laissé éclater sa frustration après un contact non sifflé. Clark avait ensuite expliqué avoir dû terminer le match avec une contusion à la jambe, dans une période où les pépins physiques, le manque de continuité et les coups reçus semblaient commencer à sérieusement peser sur elle.

C'est précisément de cette situation que nous avions longuement parlé avec Théo dans notre dernier podcast sur la chaîne YouTube.é Comment Caitlin Clark, annoncée comme la nouvelle icône de la WNBA, avait-elle pu devenir une joueuse aussi clivante ? Et surtout, y avait-il réellement un problème Caitlin Clark ?

Après plusieurs semaines durant lesquelles chaque match semblait ajouter une nouvelle couche de frustration, Caitlin Clark avait probablement besoin d'une soirée comme celle-ci.

Caitlin Clark signe une performance jamais vue en WNBA

Face au Seattle Storm, la meneuse d'Indiana a livré la performance la plus impressionnante de sa carrière professionnelle : 45 points, 10 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres en seulement 29 minutes.

Clark a terminé à 11/18 au tir, dont 6/10 derrière la ligne à trois points, et 17/19 aux lancers francs. Une démonstration historique qui a permis au Fever d'arracher une victoire spectaculaire, 110-107.

Depuis son arrivée en WNBA, Caitlin Clark a déjà pris l'habitude de bousculer les livres de records. Mais aucune joueuse n'avait encore réussi à compiler au moins 40 points et 10 passes décisives dans une même rencontre.

Ses 45 points constituent également un nouveau record pour une joueuse du Fever. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est devenue au cours de la soirée la joueuse la plus rapide de l'histoire de la ligue à atteindre les 200 paniers à trois points en carrière. Elle n'a eu besoin que de 74 matches pour franchir ce cap.

HAVE A NIGHT, @CaitlinClark22! 45 PTS (career-high)

10 AST

4 STL

2 BLK

6-10 3PM

11-18 FGM

IND W She’s the first player in WNBA history to record 40+ PTS and 10+ AST in a game 🤯🚨 pic.twitter.com/191USjdrjn — NBA (@NBA) July 18, 2026

Une prise de pouvoir totale dans le quatrième quart-temps

Les chiffres sont déjà complètement fous. Mais ils ne racontent pas encore totalement ce qui a rendu cette performance aussi spéciale.

Clark n'a pas simplement profité d'une adresse exceptionnelle pendant trois quarts-temps avant de regarder ses coéquipières terminer le travail. Elle a inscrit 16 points dans la dernière période et a directement marqué ou créé 17 des 19 derniers points d'Indiana.

Lorsque Seattle a pris huit longueurs d'avance à un peu plus de cinq minutes de la fin, c'est elle qui a ramené le Fever dans le match. À 1 minute 11 du buzzer, sa dixième passe décisive a permis à Monique Billings d'égaliser sur un panier avec la faute.

Quelques secondes plus tard, Clark est revenue à toute vitesse pour contrer Flau'jae Johnson sur une tentative de lay-up en contre-attaque. Une action défensive immense, avant de récupérer le ballon et de planter un énorme trois points pour donner définitivement l'avantage à Indiana.

Elle a ensuite converti ses quatre lancers francs dans les 17 dernières secondes pour achever le travail.

Bien plus qu'un simple carton offensif

C'est peut-être l'aspect le plus encourageant de cette soirée. Caitlin Clark n'a pas uniquement retrouvé son tir extérieur. Elle a attaqué le cercle, provoqué 19 lancers francs, organisé le jeu et produit plusieurs actions défensives décisives.

Elle n'a pas ressemblé à une joueuse attendant simplement que son adresse revienne. Plutôt à quelqu'un qui a enfin retrouvé suffisamment de confiance en son corps et en son jeu pour dicter complètement le déroulement d'une rencontre.

Caitlin Clark n'est-elle pas assez protégée par l'arbitrage ?

Ce n'était pourtant pas gagné. Touchée au dos depuis plusieurs semaines, Clark avait disputé peu de matches récemment et faisait encore l'objet d'une limitation de minutes. Stephanie White envisageait de la maintenir autour des 25 minutes face à Seattle.

Mais lorsqu'une joueuse produit une soirée pareille et que la rencontre se joue dans les dernières minutes, il devient difficile de la rappeler sur le banc.

Le déclic qu'elle attendait ?

Une performance, aussi folle soit-elle, ne fera évidemment pas disparaître toutes les interrogations. Elle ne suffira pas à effacer les problèmes physiques, les coups reçus, les difficultés rencontrées depuis son retour ou la frustration accumulée envers l'arbitrage.

Il faudra également observer comment son corps réagira à cet effort, alors que le calendrier du Fever reste particulièrement chargé. Mais cette nuit peut malgré tout représenter un véritable tournant. Après plusieurs semaines passées à penser à son dos, à ses minutes, aux contacts non sifflés et à son manque d'adresse, elle a enfin pu se concentrer uniquement sur le basket.

On ne saura que dans quelques semaines si ce match à 45 points et 10 passes constituait une parenthèse exceptionnelle ou le véritable point de départ de sa saison. Mais pour la première fois depuis son retour, Caitlin Clark n'a pas seulement semblé aller mieux. Elle a de nouveau ressemblé à Caitlin Clark.