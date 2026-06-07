Cam Johnson, c’est déjà fini avec les Nuggets ?

Recruté l'été dernier par les Denver Nuggets, l'ailier Cam Johnson semble déjà sur le départ de la franchise du Colorado.

Tout comme les Denver Nuggets, Cam Johnson a incarné une déception cette saison. Recruté l'été dernier en provenance des Brooklyn Nets, l'ailier semblait avoir le profil parfait pour s'intégrer au projet de la franchise du Colorado.

Malgré quelques fulgurances, il n'a jamais vraiment exprimé ses qualités dans le collectif des Nuggets. Le joueur de 30 ans a tout simplement réalisé sa plus mauvaise saison depuis 2020-2021 (sa 2ème en NBA) : 12,2 points, 3,8 rebonds et 2,4 passes décisives de moyenne.

Et sans surprise, il existe désormais des interrogations concernant son avenir. D'après l'insider Jake Weinbach, les Nuggets ont l'intention de jauger les intérêts sur le marché pour Johnson. L'objectif ? Lui trouver une porte de sortie pour faire des économies sur le plan financier.

Avec un salaire estimé à 23 millions de dollars en 2026-2027, l'ex-talent des Phoenix Suns se trouve uniquement sous contrat jusqu'en 2027. Son profil reste donc intéressant sur le court terme pour des prétendants aux Playoffs.

Pour Denver, un trade dès cet été acterait totalement l'échec de l'expérience avec Cam Johnson. L'an dernier, les Nuggets ont pourtant réalisé un investissement important pour lui en sacrifiant Michael Porter Jr et un choix au premier tour de la Draft NBA 2032.

Michael Porter Jr : « Les Nuggets n’auraient jamais dû me trader »